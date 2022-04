Big tech e ambiente

Stripe, Alphabet, Shopify, Meta e McKinsey Sustainability hanno annunciato il lancio di Frontier, un Advance Market Commitment (AMC), per accelerare lo sviluppo di tecnologie per la rimozione permanente dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Le società fondatrici prevedono di impegnare 925 milioni di dollari nei prossimi nove anni per acquistare la rimozione permanente della Co2 da fornitori che costruiranno soluzioni innovative a tale scopo.

Frontier ha lo scopo di far comprendere a ricercatori, imprenditori e investitori che esiste un florido mercato inerente alla rimozione permanente dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Il modello AMC è stato sperimentato con successo dieci anni fa per accelerare lo sviluppo di vaccini antipneumococcici per i Paesi a basso reddito, contribuendo a salvare circa 700.000 vite. Questa è la prima volta che tale modello viene applicato alla rimozione dell’anidride carbonica su larga scala.

Una riduzione radicale delle emissioni di CO2 sarà essenziale per evitare gli effetti più nefasti prodotti dal cambiamento climatico in atto. Tuttavia, recenti rapporti del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) chiariscono che attualmente non esiste un modo per mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 °C senza rimuovere permanentemente miliardi di tonnellate di anidride carbonica già presenti nell'atmosfera e nell'oceano.

La tecnologia di rimozione dell’anidride carbonica ha fatto già progressi significativi, ma non ancora sufficienti per raggiungere le dimensioni richieste. Nel 2021, meno di 10.000 tonnellate di anidride carbonica sono state rimosse permanentemente dall'atmosfera attraverso questo tipo di tecnologie. I modelli forniti dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici richiedono una media di circa 6 miliardi di tonnellate di Co2 rimosse entro il 2050 per raggiungere l'obiettivo di 1,5 °C. Il Frontier AMC, quindi, è progettato per dare a tutto il settore la sicurezza necessaria a iniziare a costruire oggi (e a farlo con urgenza).

Come funziona Frontier

Frontier conduce la due diligence e facilita gli acquisti di rimozione dell’anidride carbonica per conto degli acquirenti in due differenti modalità:

per i fornitori di rimozione della CO2 in fase iniziale che sperimentano nuove tecnologie, gli acquirenti stipulano accordi di pre acquisto a basso volume;

per i fornitori in fase di crescita, invece, Frontier facilita gli accordi di “Off-take” tra singoli acquirenti e fornitori. Questi accordi promettono di acquistare future tonnellate di CO2 se e quando verranno consegnate, consentendo ai fornitori di assicurarsi finanziamenti per far scalare i rispettivi modelli. Quando le tonnellate di CO2 vengono infine sottratte all’atmosfera, le società di rimozione dell’anidride carbonica vengono pagate e nuove tonnellate di rimozione vengono rimesse sul mercato per gli acquirenti.

Frontier identificherà le tecnologie con il maggiore potenziale a lungo termine e le aiuterà a scalare sia attraverso gli acquisti, che a un percorso di consulenza e supporto continuo. L’obiettivo è quello di fare accelerare le tecnologie che soddisfano criteri specifici, tra cui:

stabilità : in grado di immagazzinare CO2 in modo permanente (superiore ai 1000 anni);

: in grado di immagazzinare CO2 in modo permanente (superiore ai 1000 anni); impronta fisica : sfruttamento di depositi di carbonio meno impattanti sui terreni coltivabili;

: sfruttamento di depositi di carbonio meno impattanti sui terreni coltivabili; costo : presenza di un modello di costo competitivo su larga scala (inferiore ai 100 dollari per tonnellata);

: presenza di un modello di costo competitivo su larga scala (inferiore ai 100 dollari per tonnellata); portata : presenza di un percorso di sviluppo che consenta di diventare un pezzo rilevante nel portafoglio di soluzioni per la rimozione della CO2 (>0,5 GigaTon/anno);

: presenza di un percorso di sviluppo che consenta di diventare un pezzo rilevante nel portafoglio di soluzioni per la rimozione della CO2 (>0,5 GigaTon/anno); giustizia ambientale: garanzia di risultati significativi in materia di giustizia ambientale attraverso un solido processo incentrato sull'impegno pubblico locale.

Pur essendo una consociata interamente controllata da Stripe, Frontier sarà anche finanziata dalle decine di migliaia di aziende che acquistano la rimozione dell’anidride carbonica tramite Stripe Climate. Ciò renderà Frontier la più grande coalizione mondiale di acquirenti di rimozione permanente della CO2 per finanziamento e adesione.