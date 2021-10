In arrivo i Voxxed Days Ticino

Manca poco meno di un mese aI Voxxed Days Ticino, un evento tecnologico unico nel suo genere, proposto da ated-ICT Ticino e indirizzato alle comunità di sviluppatori e programmatori. Nati come spin-off del Devoxx e presenti in tutto il mondo, i Voxxed Days sono giornate formative organizzate dagli sviluppatori per riunire sotto lo stesso tetto relatori di fama internazionale e locale, aziende leader nel settore ed ingegneri del software desiderosi di tenersi aggiornati, fare formazione, scambiare idee e conoscenza e lasciarsi ispirare.

Dopo la scorsa edizione tenutasi interamente online a causa della pandemia, quest’anno il team organizzativo di Voxxed Days Ticino composto da Celestino Bellone, Federico Yankelevich, Daniele Madama, Ivana Riva Zarko e Livia Del Fante ha deciso di proporre la giornata del 18 novembre in versione “fisica” presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, per consentire una fruizione dell’evento nel formato maggiormente voluto dai partecipanti, ovvero quello in presenza.

Per il 2021, Voxxed Days Ticino è l’unico formato Voxxed Days al mondo a proporre l’evento in presenza, con il numero di partecipanti ristretto a 150 persone tra relatori, partecipanti, sponsor ed organizzatori. E per questa settima edizione ticinese, infatti, i relatori sono stati selezionati su invito privato del comitato. La giornata è composta da otto conferenze formative indipendenti sotto forma di talk tenute da relatori di fama internazionale e locale. La lunghezza degli interventi è variabile dai 25 ai 45 minuti, e questa settima edizione sarà di natura “glocal”, ovvero con talk 50:50 in italiano ed in inglese. Le tematiche affrontate riguardano Methodology & Culture, Big Data & AI, Cloud, Containers & Infrastructures, UX, Kubernetes, Java Language e JVM, e la scaletta della giornata propone i talk di: Ixchel Ruiz come Keynote, Emilia Ciardi, Mario Fusco, Ana-Maria Mihalceanu, Simone Bordet, Andres Almiray, Alex Casalboni e Hendrik Ebbers. Si tratta tre donne e di cinque uomini, segnale forte da parte degli organizzatori che il mondo degli sviluppatori è un mondo di pari opportunità.

Per quanto riguarda il costo dei biglietti, il prezzo per l'evento in presenza è di 195CHF per i soci ated-ICT Ticino e 245CHF per i non-soci. Dato che è una giornata di formazione per il territorio ticinese, studenti e docenti hanno la possibilità di acquistare un biglietto per l'evento in presenza ad un prezzo ridotto di 95CHF e rispettivamente 145CHF. Per poter contenere il prezzo del biglietto, il team di Voxxed Days Ticino si appoggia al supporto delle aziende ed istituzioni del territorio. Per quest’edizione 2021, gli sponsor che sostengono l’iniziativa sono: Swiss Post, Zucchetti, DOS Group, WellD, Adesso, Karakun, WSSIT, Café do Suiso e l’Officina della Birra.

CHI È VOXXED DAYS

I Voxxed Days sono eventi tecnologici dedicati alle comunità locali di sviluppatori e incentrati su Java, Web, Mobile e linguaggi JVM​. Nati un alcuni anni fa come spinoff del Devoxx questi eventi riuniscono relatori di fama internazionale e locale, aziende leader nel settore e software engineers entusiasti di imparare, confrontarsi, formarsi e lasciarsi ispirare​. Parliamo, quindi, di una serie di conferenze indipendenti, ad alto contenuto tecnologico, organizzate da sviluppatori locali per la community locale degli sviluppatori, che si terranno per la prima volta in formato digitale nel corso dell’autunno digitale promosso dalla Città di Lugano. Potete vedere i feedback e i commenti su Twitter e ricevere aggiornamenti su Voxxed Days Ticino 2021 seguendoci @VoxxedTicino.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids a tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

CP 1261 – 6502 Bellinzona

Email: media@ated.ch

Phone: +41 79 253 79 52