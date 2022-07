I prezzi della legna s'impennano con la crisi del gas: non bisogna aspettare per fare acquisti

Nella sua ultima analisi della situazione, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stima che la fornitura di legno per l'energia in Svizzera è sicura. Vista la domanda di pellet, legna da ardere e cippato, Keel è comunque preoccupato per il prossimo inverno, in particolare per l'approvvigionamento di sistemi di teleriscaldamento su larga scala, dato che si stanno sviluppando nuovi progetti. «C'è il rischio che la domanda sia troppo elevata rispetto all'offerta».