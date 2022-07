Commercio al dettaglio in ripresa, merito delle vacanze

Queste tendenze rendono difficile la pianificazione per i rivenditori svizzeri. «Dopo due anni di attività interrotta dalla pandemia, gli operatori si trovano in uno stato di limbo per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere nell'esercizio finanziario in corso», afferma Amoudruz. A suo avviso il bilancio 2022 del settore potrebbe rivelare qualche sorpresa. Non si parla di bruscolini: stando all'istituto di ricerche di mercato GfK l'anno scorso le vendite nel segmento del commercio al dettaglio non alimentare hanno raggiunto i 58,1 miliardi di franchi.