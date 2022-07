«Il settore export rossocrociato è in crescita»

Le destinazioni di esportazione più importanti per le PMI svizzere rimangono i loro vicini diretti, gli Stati Uniti e la Cina. Per oltre il 70% delle aziende, la Germania rimane uno dei mercati target più importanti. Seguono, con ampio margine, Stati Uniti (33%), Francia (25%), Cina (23%), Italia (19%) e Austria (17%). Sebbene l’apertura a nuovi mercati non sia attualmente in cima all’agenda, il Sud America rappresenta una tendenza eccezionalmente forte tra le PMI che sono ancora intenzionate a espandersi: l’11% di tutte le aziende intervistate vuole accedere a questo mercato. Al contrario, non sorprende che la Russia stia perdendo rilevanza, scomparendo quasi completamente dalla lista delle priorità delle PMI svizzere.