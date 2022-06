Google si espande a Zurigo, aperta la terza sede

ZURIGO - Google ha aperto una nuova sede questa mattina a Zurigo, ora i dipendenti che lavorano per il gruppo tecnologico americano in Svizzera sono saliti a 5’000. Zurigo si conferma così il più grande polo di ricerca e sviluppo dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti, come ha affermato lunedì Patrick Warnking, Country Manager di Google Svizzera in occasione dell'apertura del nuovo"Campus Europaallee".