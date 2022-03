Quell'aggiornamento ignorato che può farci «perdere tutto»

ZURIGO - Ora no. Ci penso domani. Lo faccio poi settimana prossima. E alla fine non lo si fa del tutto. Quando una notifica sullo smartphone segnala la presenza di un nuovo aggiornamento, in molti sono pronti a darle subito il benservito, ignorandola. In Svizzera, secondo un sondaggio di Comparis, quasi una persona su quattro (23%) lo fa saltuariamente, mentre il 3% dei possessori di smartphone di aggiornamenti proprio non ne scarica mai.

E il rischio è dietro l'angolo, soprattutto perché i dispositivi hanno una vita sempre più lunga. E «proprio per questo - spiega l’esperto Comparis in tecnologie digitali Jean-Claude Frick - è fondamentale installare regolarmente gli update. Solo così si garantisce la sicurezza e la stabilità dello smartphone». «Sui nostri cellulari sono salvati dati anche molto personali. Scaricare gli aggiornamenti aiuta a proteggere meglio queste informazioni, e chi non lo fa rischia di perdere tutto».

Non è possibile tracciare un identikit nel dettaglio, però dall'osservazione sono in ogni caso emerse alcune tendenze. Gli uomini aggiornano i propri smartphone più frequentemente (78%) rispetto alle donne (69%). Gli utenti Apple sono più attenti nell'aggiornare tutte le proprie app (78%) rispetto a chi possiede un dispositivo con sistema Android (70%). Chi decide di aggiornare il proprio telefono lo fa, nell'ordine, per «beneficiare di miglioramenti tecnici», per «la protezione dei dati» e per «fare uso delle funzionalità più recenti».

Al contrario, chi invece non scarica le versioni aggiornate di app e sistema lo fa soprattutto perché ritiene troppo complessa la procedura o perché il dispositivo è troppo vecchio e non più supportato. Ma c'è anche - rileva Comparis - chi decide di saltare gli aggiornamenti per paura di rallentare il dispositivo o perché ritiene che la durata della procedura d'installazione sia troppo lunga.