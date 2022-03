TX Group torna in positivo nel 2021

ZURIGO - TX Group è tornato nelle cifre nere l'anno scorso. Grazie all'effetto straordinario legato alla creazione delle joint venture Swiss Marketplace Group (SMG), l'editore zurighese ha registrato un utile molto elevato e proporrà un dividendo globale di 7,40 franchi per azione.

Il gruppo - noto soprattutto per i suoi giornali come Tages-Anzeiger e 20 Minuten - ha realizzato un utile di 832,7 milioni di franchi per il 2021. A questo risultato ha contribuito l'utile contabile di 778,5 milioni di franchi generato dalla partecipazione delle piattaforme online Ricardo, tutti.ch, Homegate e Car For You a SMG. Nel 2020 TX Group aveva registrato una perdita di 94,6 milioni di franchi.

Dividendo elevato - Gli azionisti riceveranno un dividendo ordinario di 3,20 franchi, a cui avevano dovuto rinunciare lo scorso anno per via degli aiuti di emergenza della Confederazione per il Covid-19 a Tamedia. Come annunciato già in precedenza, è prevista anche la distribuzione di un dividendo straordinario di 4,20 franchi, che proseguirà anche nei prossimi due anni. La distribuzione straordinaria è dovuta alla transazione per la creazione di SMG, che ha fruttato al gruppo 270 milioni di franchi, di cui la metà in contanti.

Non sono solo gli effetti speciali a spingere l'utile verso l'alto. Il risultato operativo prima degli effetti delle fusioni aziendali è migliorato del 53,5% a 127,9 milioni di franchi. Il relativo margine ha raggiunto il 13,4%, contro l'8,9% dell'anno precedente, indica un comunicato.

Il fatturato è aumentato del 2,3% a 957,4 milioni di franchi. Escludendo le unità cedute nel corso del 2021, la crescita organica è stata di ben il 6%.

Tamedia rimborsa aiuti - La crescita più forte delle entrate è stata registrata dalla società di marketing Goldbach (entrate operative +13,3%) e dalla divisione 20 Minuten con i suoi media per pendolari (+12,7%).

Tamedia invece subisce un calo del 2,4%. La diminuzione delle vendite è stata più che compensata da risparmi sui costi, che hanno portato a un aumento del risultato operativo. Tamedia rimborserà alla Confederazione gli aiuti di emergenza per la pandemia di Covid-19 ricevuti nell'esercizio 2021. L'esercizio 2022 risulterà gravato di 3,1 milioni di franchi.