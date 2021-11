Salario medici, i chirurghi guadagnano di più

NEUCHÂTEL - Tra i medici, quelli che hanno esercitato la chirurgia sono stati i meglio pagati nel 2019. Il loro reddito mediano è stato di 266'000 franchi, quasi 100'000 franchi in più dei medici indipendenti. Notevole la disparità di genere nel settore: in media, un medico uomo ha guadagnato il 25% in più rispetto a uno donna.

In questo caso il genere è un fattore determinante, indipendentemente dall'effetto di altri fattori che influenzano il reddito, come il volume di lavoro svolto, il campo di attività, la pratica della dispensazione diretta di medicamenti o ancora l'esercizio della professione in qualità di medico accreditato, sottolinea l'Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato odierno.

Gli specialisti in psichiatria hanno ottenuto il salario mediano meno elevato, pari a 108'000 franchi, mentre quello dei medici di base è stato di 172'000 franchi. Più in generale, si può dire che lavorare in un ospedale ha comportato uno stipendio più elevato: il reddito mediano degli accreditati ha toccato i 223'000 franchi, contro i 152'000 franchi per i non accreditati.