WhatsApp sparirà da questi telefoni dal primo novembre

BERNA - Per chi ha un telefono non proprio nuovo e utilizza l'app Whatsapp, attenzione alla data del primo novembre. Infatti, dal giorno di Ognissanti l'applicazione per chattare con amici e parenti non funzionerà più su alcuni modelli di Android ed Apple.

Lo ha reso noto la stessa Whatsapp sul proprio blog ufficiale, spiegando che la nota applicazione di messaggistica istantanea non verrà più supportata sui telefoni con un sistema operativo ormai "obsoleto", almeno a livello tecnologico. Il motivo è l'impossibilità, per questi modelli, di reggere i nuovi aggiornamenti previsti dagli sviluppatori dell'app.

Per quanto riguarda Android, si tratta in modo specifico dei modelli precedenti al 4.1, ad esempio il Samsung Galaxy S3 o il Huawei Ascend. Sono colpiti insomma tutti i cellulari usciti nel 2012 o prima e perciò, presume l'azienda, utilizzati solo da un numero limitato di persone.

Passando ad Apple, invece, saranno gli iPhone 4S (o precedenti) a perdere l'accesso a Whatsapp. Questo poiché è necessario installare il sistema operativo iOS 10 per poter continuare ad utilizzare Whatsapp, ma si tratta di una versione non più supportata dai modelli precedenti al 4S (incluso).

Attenzione anche se avete un iPhone 6S, 6S Plus o SE (del 2016) e non lo avete aggiornato, se non installate l'aggiornamento non potrete più utilizzare Whatsapp. Per trovare il sistema operativo presente sul vostro cellulare, potete trovarlo sotto "Impostazioni", "Generali", e accedendo poi a "Info" oppure "Aggiornamento software".