Rihanna, la più giovane miliardaria indipendente d'America

Non è tutto: il suo patrimonio netto potrebbe aumentare. La cantante, che ha partorito il suo primo figlio con A$AP Rocky il 13 maggio scorso a Los Angeles, ha fatto sapere di avere in cantiere nuovi progetti musicali. «Sto guardando al mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come volevo farlo uscire prima» ha dichiarato a Vogue.