Ecco come i paesi europei affrontano il tema delle loot boxes

BRUXELLES - Fifa, Raid: Shadow Legends e altri giochi potrebbero vivere dei brutti momenti. Le loot boxes - le casse premio che i videogiocatori acquistano con denaro reale per garantirsi oggetti virtuali - sono tornate alla ribalta dopo che diversi paesi, nel corso degli anni, hanno deciso di regolamentarle. Ultime in ordine, Spagna e Olanda che hanno presentato delle proposte in tal senso. Una rapida panoramica a livello europeo del fenomeno, può far capire come i singoli stati hanno affrontato questo tema.