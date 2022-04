Al lavoro quattro giorni a settimana, per i britannici presto realtà

LONDRA - «Non c'è modo di tornare al pre-pandemia». Così le aziende si reinventano. In diversi stati del Mondo si sta testando la settimana lavorativa da quattro giorni. Anche il Regno Unito vuole fare una scommessa e sta per lanciare il più grande esperimento mai fatto in questo senso.

Da giugno a dicembre del 2022, 3'000 dipendenti di 60 aziende si recheranno al lavoro per soli quattro giorni a settimana. Il progetto è stato lanciato da alcuni accademici delle università di Oxford e Cambridge, che puntano a capire se effettivamente sarebbe possibile rivedere l'intero modello occupazionale, continuando a garantire la medesima retribuzione, ma traendone maggiore produttività.

Secondo l'amministratore delegato dell'organizzazione no-profit 4 day week global Joe O'Connor, riporta il Guardian, «non c'è modo di spostare indietro le lancette dell'orologio, non si può tornare al mondo pre-pandemico. Sempre più manager e dirigenti stanno abbracciando un nuovo modello di lavoro incentrato sulla qualità dei risultati, non sulla quantità di ore. E i lavoratori hanno acquisito durante questi due anni una nuova visione di ciò che per loro rappresenta un equilibrio sano tra vita e lavoro».

Tra gli altri aspetti spesso citati in questi test c'è la componente climatica. Secondo diversi gruppi ambientalisti, tra cui anche Sciopero per il Clima, una riduzione dell’orario lavorativo comporterebbe anche un cambiamento nello stile di vita e soprattutto verrebbero consumate meno risorse e si inquinerebbe di meno. In alcune nazioni la settimana lavorativa da quattro giorni è già realtà. In Belgio, ad esempio, è stata recentemente introdotta.