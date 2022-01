Lamborghini: già tutto esaurito per il 2022

BOLOGNA - Una domanda ininterrotta ha portato le automobili di Lamborghini ad essere già tutte esaurite per il 2022. In altre parole, i clienti devono aspettare quasi un anno per avere la loro auto, dal momento dell'acquisto.

Le crisi in vigore al momento, quella dei chip e quella pandemica, non sembrano aver quindi intaccato la casa automobilistica italiana, che sta registrando vendite da record. Per questo motivo, come ha riportato il Ceo Stephan Winkelmann alla rivista Automobilwoche, la filiale italiana di Volkswagen ha intenzione di aumentare la produzione.

«Attualmente stiamo esaminando se possiamo aumentare la produzione, in modo che il tempo di attesa per i clienti non cresca oltre un anno» ha detto Winkelmann alla rivista, confermando di essere «nella fortunata situazione di essere già quasi esauriti nel 2022».

Lamborghini, lo ricordiamo, ha consegnato 8'405 auto l'anno scorso, il 13% in più rispetto al 2020. L'azienda è in grado di produrre anche grazie all'assegnazione preferenziale dei chip all'interno del gruppo Volkswagen.

Anche la casa italiana sta intanto preparando la sua svolta green: l'azienda prevede di rilasciare un modello ibrido nel 2023 e un modello elettrico nel 2024, per poi arrivare ad una conversione completa alle auto elettriche dal 2050.