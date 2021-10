La casa di "Mamma ho perso l'aereo" in versione LEGO

BILLUND - Si avvicina Natale, e non poteva mancare l'appuntamento con "Mamma ho perso l'aereo". Ma questa volta non si parla del film, o meglio, non proprio. LEGO ha infatti deciso di lanciare la versione in mattoncini della casa della famiglia McCallister.

Ma se volete montarlo prima di Natale, armatevi di pazienza. Il set è composto da ben 3'995 pezzi. Ovviamente la casa non si presenta statica, ma possiede molte funzionalità che riportano alla storia. E non solo l'esterno è fedele al film, ma anche il suo interno. L'iconica abitazione infatti si apre in due, svelando così i locali: non mancano ovviamente la cucina, il seminterrato e la soffitta. E i dettagli non sono lasciati al caso, come il dopobarba per la scena dell'urlo allo specchio, il furgone dei ladri, i barattoli di vernice, la zipline (funzionante) e l'orologio a pendolo, solo per citarne alcuni.

Non potevano non esserci i personaggi del film, inclusi la mamma Kate, i ladri Harry e Marv, e il vecchio Marley, oltre ovviamente a Kevin.

Il set è progettato per essere costruito come un calendario dell'avvento, diviso in 24 pacchetti. Si può inoltre assemblare i mattoncini seguendo la trama del film, dall'incontro con i ladri fino alla riunione con la mamma.

La casa di "Mamma ho perso l'aereo" sarà in vendita a partire dal primo novembre, ad un prezzo di vendita consigliato di 250 euro (non è disponibile il prezzo di vendita in franchi, ma non dovrebbe essere molto diverso).

LEGO