Commercio internazionale, Londra non respingerà Pechino

LONDRA - Il Regno Unito non intende respingere gli investimenti cinesi, nonostante le relazioni diplomatiche tese tra Londra e Pechino. È quanto ha affermato il premier britannico Boris Johnson in occasione dell'evento "Global Investment Summit" che si tiene oggi allo Science Museum di Londra.

Johnson ha precisato che la Gran Bretagna non vuole comunque avere un atteggiamento «ingenuo» rispetto alle partnership economiche con la Cina, in particolare quando si tratta di infrastrutture strategiche per il paese come le centrali nucleari e la rete di telefonia mobile 5G.

All'evento sono stati annunciati investimenti stranieri nel Regno per un totale di 9,7 miliardi di sterline (12,3 miliardi di franchi), che puntano soprattutto al settore sostenibile, in vista della Cop 26, la conferenza Onu sul clima in programma a Glasgow sotto la presidenza del Regno Unito.

Secondo Johnson, «deve essere il momento in cui il governo si unisce al settore privato» e alle organizzazioni internazionali per far funzionare al meglio il mercato della tecnologia verde. Almeno 30'000 nuovi posti di lavoro verranno creati in tutto il Regno grazie ai nuovi investimenti. Il pacchetto di 18 accordi sosterrà la crescita in settori vitali come l'energia eolica e a idrogeno, le abitazioni sostenibili e lo stoccaggio del carbonio.