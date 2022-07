Rapporti tra Lega e Russia, si infiamma l’aula del Senato

Due incontri - Nell'articolo de La Stampa si citano poi altri due incontri di Salvini. Il 19 maggio con l'ambasciatore russo, 'con il quale avrebbe discusso anche dell'eventuale viaggio di Papa Francesco in Russia, ravvisando uno spiraglio circa la possibilità che esso si concretizzi alla luce della disponibilità del diplomatico, che avrebbe unicamente posto una non meglio identificata condizione, ritenuta però superabile', prosegue il giornale citando le carte degli 007 italiani. Il secondo incontro è invece quello del 27 maggio in Vaticano con il Segretario di Stato Parolin, insieme a Capuano. La stessa sera l'ambasciata russa 'manda per sms' al consigliere di Salvini i biglietti aerei per Mosca e conferma che martedì 31 ci sarà un incontro anche con l'ex premier Medvedev.



L'ambasciata russa non commenta - «L'ambasciata non ha nulla da aggiungere a quello che è già stato detto in giugno», riferisce una fonte. In giugno l'ambasciata aveva reso noto di avere «assistito Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei» per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio, poi cancellato. L'ambasciata aveva aggiunto che la cifra era stata restituita da Salvini e che il rimborso sarebbe avvenuto anche se il viaggio ci fosse stato.