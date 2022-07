Un futuro senza fumatori. La Nuova Zelanda ci crede

In primis il fatto che non sarà più possibile - per tutti - acquistare sigarette al chiosco all'angolo o presso il centro commerciale di turno. E questo si tradurrà in un taglio drastico dei punti vendita, che dagli oltre 8'000 attuali diventeranno meno di 500 in tutto il Paese. Ma soprattutto, è prevista l'introduzione di un divieto che non consentirà a chi è nato dopo il 1° gennaio 2009 di acquistare né sigarette né altri prodotti del tabacco. La «priorità di questa legge», parola di Verrall, è quella di «proteggere quanto abbiamo di più prezioso: la nostra gente, le nostre famiglie, le nostre comunità».