«Un discorso nazista degno di Goebbels»

«Non so - ha detto Hegedus rivolta a Orban - come abbia fatto a non accorgerti che stavi trasformando la tua precedente posizione anti-migranti e anti-europea in un testo puramente nazista, degno di Goebbels». Nel suo intervento, Orban ha puntato il dito contro la «mescolanza delle razze» che rappresenterebbe il vero pericolo della migrazione di massa, una minaccia permanente secondo cui i popoli dell'Europa occidentale ormai «si mescolano» con razze extra-europee, mentre gli ungheresi «non vogliono mescolarsi», lottando «contro un simile destino».