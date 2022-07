Presidenziali, il nome "nuovo" è Lula: «Ho visto questo paese distrutto»

SAN PAOLO - A volte ritornano. L’ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, meglio conosciuto come Lula, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza con il Partito dei lavoratori brasiliano, come annunciato dalla stessa compagine politica giovedì. Le elezioni nel paese sono previste per il 2 ottobre: l’ex presidente si confronterà con l'attuale presidente, rappresentante della destra, Jair Bolsonaro, in cerca del secondo mandato.