Selezionati sei candidati per il dopo Johnson

Sunak, 42enne ex cancelliere dello Scacchiere, si conferma il front runner con 88 preferenze, ma alle sue spalle sale anche nel consenso dei colleghi deputati (e non solo fra la base degli iscritti, di fronte ai quali i sondaggi la danno prima in assoluto) il nome di Penny Mordaunt, con 67 voti, a sorpresa nettamente meglio per ora dei 50 di Liz Truss.