Johnson: «Lascio a testa alta»

Johnson ha rivendicato di lasciare un Paese in crescita, riferendosi al dato di oggi su un aumento mensile del Pil superiore alle attese (+0,5 per cento a maggio), e con oltre 600.000 occupati in più rispetto a prima della pandemia, nonché di aver portato a compimento la Brexit e di aver garantito all'Ucraina un sostegno senza pari fra gli alleati occidentali di fronte «all'aggressione della Russia di Vladimir Putin». E tutto questo - ha contrattaccato col piglio di sempre - di fronte a un leader dell'opposizione bollato come incerto e debole, «incapace di proporre un'idea o un piano».