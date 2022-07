Draghi apre sul salario minimo: «Ma basta ultimatum»

L'occasione per fare il punto sulle tensioni nella maggioranza e sulla tenuta dell'esecutivo è stata una conferenza convocata dopo l'attesissimo incontro con i sindacati. L'ipotesi che i pentastellati giovedì escano dall'Aula del Senato quando sarà votata la fiducia in merito al decreto legge sugli aiuti, agita lo spettro della crisi di governo. E il presidente del Consiglio, alla domanda se sia pronto a ripresentarsi alle Camere, nel caso dell'uscita del Movimento, per verificare se sussista ancora una maggioranza, ha risposto: «Chiedete al presidente Mattarella, io ho già detto che per me non c'è un governo senza 5s e non c'è un governo Draghi altro che l'attuale».