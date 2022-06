Nato: incontro tra Turchia, Svezia e Finlandia

Lo ha fatto sapere il portavoce del capo di Stato turco Ibrahim Kalin, come riporta Anadolu, manifestando l'aspettativa che i Paesi scandinavi mostrino di avere interrotto il sostegno a gruppi curdi ritenuti terroristi dalla Turchia, come richiesto da Ankara per togliere il veto dalla richiesta di adesione di Helsinki e Stoccolma alla Nato.