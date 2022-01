Francia assume presidenza dell'Ue, la Germania alla guida del G7

PARIGI - La Francia ha assunto oggi la presidenza di turno dell'Unione europea per i prossimi sei mesi con un programma ambizioso, un'Europa «potente» e «sovrana», come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso di fine anno.

Parigi succede alla Slovenia e nella seconda metà dell'anno passerà il testimone alla Repubblica Ceca. In mezzo per la Francia anche le elezioni presidenziali che si svolgeranno ad aprile. Per celebrare il momento, a mezzanotte la Torre Eiffel e l'Eliseo si sono illuminati di blu, il colore dell'Europa, come lo saranno diversi monumenti simbolici in tutta la Francia per la prima settimana di gennaio.

Oggi è anche il giorno in cui la Germania ha assunto la guida del G7 prendendo il testimone dalla Gran Bretagna. Il cancelliere Olaf Scholz e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock hanno annunciato che la lotta al riscaldamento globale sarà la priorità della presidenza tedesca del G7 assieme alla gestione della pandemia di Covid. Il G7 potrebbe essere un banco di prova per il governo tedesco soprattutto per quanto riguarda i rapporti con Turchia e Russia, rispetto ai quali il cancelliere intende mantenere una linea di continuità con le politiche di Angela Merkel.