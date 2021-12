In discoteca dopo aver avuto contatti con un positivo, primo ministro finlandese criticato

HELSINKI - Sono arrivate le scuse della primo ministro finlandese Sanna Marin che sabato sera è andata in discoteca dopo aver avuto un contatto con una persona positiva.

Stando alla Bbc, sabato il ministro degli esteri Pekka Haavisto è risultato positivo al coronavirus. In un primo momento Marin ha dichiarato di essere completamente vaccinata, pertanto non avrebbe dovuto isolarsi. Tuttavia le era sfuggito il messaggio in cui le veniva chiesto di evitare di vedere altre persone. Secondo la sua dichiarazione, il messaggio sarebbe stato spedito sul cellulare del lavoro, che in quel momento non aveva con sé.

Una volta notata l'allerta sul telefonino, ormai già domenica, la 36enne ha richiesto di poter fare un test covid, risultato negativo. Stando alle norme covid in vigore adesso in Norvegia, la primo ministro non ha infranto nessuna regola: chi ha ricevuto la doppia vaccinazione non deve sottoporsi ad isolamento se viene in contatto con una persona positiva. Tuttavia le linee guida sconsigliano di vedere altre persone quando si è in attesa dell'esito di un test. In particolare le raccomandazioni per i ministri e i dipendenti del governo invitano a non vedere altre persone dopo essere entrati in contatto con una persona positiva. Linee guida che non sarebbero state fornite alla primo ministro, stando ad una sua affermazione.

In un primo momento Sanna Marin ha spiegato che si era affidata ai consigli del segretario di Stato. Ma qualche giorno dopo sono arrivate le scuse tramite un post su Facebook: «Mi dispiace di non aver capito subito cosa avrei dovuto fare».

Inutile dire che il suo comportamento ha attirato diverse critiche, sia degli oppositori che da parte di una fetta di cittadini.