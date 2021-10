Irlanda del Nord e diritti di pesca: qui si gioca la «credibilità» del Regno Unito

PARIGI - È in gioco la «credibilità» della Gran Bretagna nel confronto con l'Ue sul post-Brexit, sui temi dell'Irlanda del Nord e i diritti di pesca. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al Financial Times.

«Quando passi anni a negoziare un trattato e poi qualche mese dopo fai il contrario di quanto è stato deciso sugli aspetti che ti convincono di meno, non è un grande segno della tua credibilità», ha detto Macron, dopo le tensioni Londra-Parigi sui diritti di pesca nelle acque britanniche. Macron domenica avrà un faccia a faccia con il premier britannico Boris Johnson a margine del G20 a Roma.

Sui diritti di pesca nelle acque britanniche Parigi accusa Londra di non aver ricevuto le licenze per tutte le barche francesi. La Gran Bretagna sta anche discutendo con l'Unione Europea sull'attuazione del patto della Brexit sull'Irlanda del Nord e sta minacciando di far saltare del tutto l'accordo a meno che Bruxelles non accetti le sue richieste di cambiamenti.

Johnson nei giorni scorsi aveva promesso di difendere gli interessi britannici sulla pesca, sottolineando comunque la forza dei legami con la Francia. Ma secondo Macron «dobbiamo rispettarci l'un l'altro e rispettare la parola che è stata data» su entrambe le questioni.