Dazi, a ottobre colloqui tra Cina e Usa

I capi negoziatori di Cina e Usa hanno concordato oggi di «prendere azioni congiunte per creare un contesto favorevole per le consultazioni bilaterali» e sbloccare lo stallo. Lo riporta il Ministero del commercio cinese, dando conto della telefonata intercorsa tra il vicepremier cinese Liu He e il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio americani, Steven Mnuchin e Robert Lighthizer: le due parti hanno concordato di tenere il 13esimo round di colloqui economici e commerciali agli inizi di ottobre a Washington.

Il colloquio telefonico, maturato su invito Usa, è caduto a pochi giorni dall'entrata in vigore il primo settembre di nuovi dazi incrociati tra Usa e Cina. Il confronto di inizio ottobre in programma a Washington si sarebbe dovuto tenere a settembre, in base a quanto concordato in linea di massima dai negoziatori all'incontro di fine luglio a Shanghai, definito «costruttivo» ma conclusosi senza annunci.

Il comunicato del Ministero del commercio cinese ha anche sottolineato che le due parti «manterranno strette comunicazioni» in vista del faccia a faccia del prossimo mese.

Il presidente statunitense Donald Trump ad agosto ha annunciato un nuovo round di dazi sul "made in China", provocando una contromisura di Pechino sul "made in Usa": entrambe le misure sono entrate in vigore solo parzialmente il primo settembre, essendoci la seconda tranche attiva dal 15 dicembre. Il 2 settembre Pechino ha presentato un ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio contro la mossa americana volendo difendere «con fermezza i suoi diritti e interessi legittimi», il sistema multilaterale del commercio e l'ordine del commercio internazionale.