Toys R Us torna a Natale, apre 2 negozi con partner tech

NEW YORK - Toys R Us torna per la stagione delle feste natalizie. E lo fa con un partner tecnologico, B8ta. L'ex colosso dei giocattoli costretto a chiudere 800 punti vendita e finito in liquidazione negli Stati Uniti, aprirà due punti vendita in novembre, uno in Texas e uno in New Jersey.

Un'operazione - riporta Cnbc - possibile grazie alla collaborazione fra B8ta e Tru Kids, la società a cui fa capo la gestione del brand Toys R Us dopo la liquidazione.

L'obiettivo di Tru Kids è di aprire almeno 10 punti vendita negli Stati Uniti nel 2020, negozi di dimensioni decisamente inferiori rispetto ai classici Toys R Us. Grazie a B8ta all'interno dei punti vendita saranno creati "mini negozi" per ogni singolo marchio di giocattoli che lo richiederà.

Il software B8ta consentirà inoltre a Tru Kids di accedere a un'ampia gamma di dati sul traffico nei suoi negozi, mettendola così nella posizione di effettuare scelte consapevoli.