Raid a sorpresa dell'FBI in casa Trump, si cercano documenti nascosti

MIAMI - L’FBI ha perquisito l'abitazione di Trump. L'agenzia governativa, dopo aver ottenuto il mandato dal dipartimento di Giustizia, ha fatto irruzione nella villa a Mar-a-Lago in Florida, con un raid a sorpresa alle 10 del mattino. Gli agenti federali hanno portato via vari scatoloni di documenti detenuti illegalmente e non riconsegnati agli archivi di Stato. L'ex presidente si è difeso sostenendo che si tratta di una persecuzione politica. Ogni documento non riconsegnato è considerato un reato federale. Un crimine che l'ex presidente ha sempre negato.