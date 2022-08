Aria nuova in Colombia, eletto il primo presidente di sinistra

Il capo dello Stato ha rivolto un appello a tutti i gruppi armati di «accettare un cammino di dialogo e di pace in cambio di benefici da parte della giustizia». Affrontando il tema del narcotraffico, Petro ha sostenuto che «in 40 anni è morto un milione di persone in scontri armati, mentre in Nord America sono morte 70'000 persone per overdose».