Brucia una discoteca in Thailandia, 14 morti e oltre 40 feriti

I precedenti - Le regole di sicurezza vengono spesso ignorate in Thailandia. Le autorità, per favorire l'arrivo di turisti occidentali e asiatici, hanno recentemente allenato i controlli e le restrizioni. Il 1 gennaio 2009, un incendio in un nightclub di Bangkok aveva ucciso 67 persone, tra cui tre singaporiani, un giapponese e un birmano. Molti turisti occidentali erano rimasti feriti. Il proprietario dello stabilimento era stato condannato per negligenza a tre anni di reclusione, così come il capo dell'azienda che aveva installato le luci che avevano iniziato l'incendio. Nel 2012 invece quattro persone sono morte in un altro incendio in una discoteca nella località turistica di Phukhet, nel sud del paese. Il fuoco in quel caso era divampato a causa di un problema elettrico.