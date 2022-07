Le inondazioni mietono vittime in Kentucky: i morti sono 15

Piogge continue - Alcune zone intorno a Hazard hanno registrato più di nove pollici di pioggia (circa 23 centimetri) tra mercoledì e giovedì mattina, secondo le stime del servizio meteorologico nazionale e gli osservatori locali. La pioggia ha peggiorato la situazione di ruscelli, torrenti e terreni, già saturi. Gli avvisi di alluvione in alcune zone sono stati estesi, in alcuni casi, fino a lunedì sera. Si prevedono ulteriori precipitazioni intense fino a venerdì sera. «Stiamo osservando da vicino e non ci vorrà molto per causare ulteriori problemi», ha dichiarato alla CNN Dustin Jordan, dell'ufficio del servizio meteorologico di Jackson.