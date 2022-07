Il grano ucraino è pronto a salpare, le navi mercantili no

L’accordo rischia quindi di rivelarsi inattuabile a causa dei pericoli per le imbarcazioni cariche di grano. «Abbiamo bisogno di tempo per capire come rendere praticabile l’accordo», ha affermato Guy Platten, segretario generale della International Chamber of Shipping, che rappresenta le associazioni nazionali mercantili. Le questioni irrisolte sono ancora tante, la vita dell'equipaggio è in gioco. «Possiamo garantire la sicurezza degli equipaggi? Cosa accadrà alle mine? Come avverrà lo sminamento delle coste? Ci sono al momento troppe domande senza risposta», ha spiegato.