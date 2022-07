Tunisia, si vota una nuova Costituzione dal sapore del passato

L’affluenza alle urne - Contrariamente alle previsioni della vigilia, il tasso di affluenza alle 13 è stato dell'11,8%, un dato definito «incoraggiante» dal presidente della Commissione elettorale Farouk Bouasker in vista della chiusura dei seggi in tarda serata. Il sistema delineato nella nuova costituzione è un presidenzialismo puro, con il presidente che nomina capo del governo e ministri potendoli revocare unilateralmente, e un esecutivo per il quale non è richiesta neanche la fiducia dei deputati.