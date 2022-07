Lascia la figlia di 16 mesi da sola per sei giorni e la ritrova morta

Quando, poi, nei giorni scorsi ha accompagnato il fidanzato a Milano per alcune faccende di lavoro, la donna non ha nemmeno messo piede in casa. Si sarebbe comportata come se la piccola non fosse esistita tant'è che, ha sostenuto davanti al pubblico ministero, non solo non si era resa conto di essere rimasta incinta ma ha anche partorito, senza che il padre lo sapesse, in casa a Bergamo. In più, già altre volte, specie per il weekend, l'aveva lasciata da sola e la bimba era sopravvissuta.