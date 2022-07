Accoltella i senzatetto a Manhattan

NEW YORK - Il sonno dei senzatetto di Manhattan si è fatto un po’ più inquieto durante l'ultima settimana. La polizia di New York sta infatti dando la caccia a un accoltellatore seriale che sta bersagliando le persone che dormono per strada. Il bilancio confermato è di tre accoltellamenti, tra cui uno a morte. Non è la prima volta che la città assiste a questo tipo di violenza. A marzo un uomo aveva sparato a cinque senzatetto provocando la morte di due persone.