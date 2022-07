Condannati all'ergastolo Marco e Gabriele Bianchi

FROSINONE - È arrivato l’ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi. I due fratelli, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati condannati in primo grado dai giudici della corte d’Assise di Frosinone. Condannati anche gli altri due giovani imputati, Francesco Bellagia e Mario Pincarelli, rispettivamente a 23 e 21 anni. Provvisionale di 200mila euro a testa per i genitori di Monteiro e di 150mila euro per la sorella.