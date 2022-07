Zelensky non abbassa la guardia: «La guerra non è finita»

La conferenza di Lugano - In quell'occasione l'Ucraina presenterà un piano per la ricostruzione del Paese «nel più ampio senso del termine: non solo per ricostruire tutto quello che gli occupanti hanno distrutto, ma anche per creare una nuova base per la nostra vita, per un'Ucraina sicura, moderna e senza barriere». Lo ha annunciato il presidente ucraino nel suo consueto video messaggio ripreso da Ukrinform.