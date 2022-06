Dramma migranti a Melilla, le ONG chiedono un’inchiesta

Secondo la delegazione del governo spagnolo nell'enclave, 2000 persone si sono riunite vicino alla frontiera durante la notte tra giovedì e venerdì. Di queste, circa 1500 si sono spinte oltre cercando di sfondare un cancello di demarcazione. I poliziotti inviati da Madrid sono intervenuti per contenere il tentativo d'irruzione. La situazione è degenerata velocemente nel caos. Le immagini diffuse dagli attivisti presenti a Melilla sono impressionanti. Persone ammassate per terra sotto la sorveglianza di guardie marocchine, alcune inermi e forse già cadaveri. Il bilancio ufficiale di 133 migranti che sono riusciti a entrare in territorio spagnolo, di cui 57 rimasti feriti. Stessa sorte capitata a 49 agenti.