È morto l'ex calciatore del Napoli Freddy Rincon

CALÌ - L'ex centrocampista del Real Madrid e del Napoli oltre che capitano della nazionale della Colombia, Freddy Rincon, è purtroppo deceduto in seguito ad un bruttissimo incidente stradale avvenuto lunedì a Calì.

Nonostante un lungo intervento chirurgico e l'impegno dei medici per salvargli la vita, per il 55enne non c'è stato nulla da fare. Come riportato dall'AFP, l'ex calciatore era già arrivato in pronto soccorso in condizioni «critiche», con un «grave trauma cranioencefalico».

L'incidente si è verificato due giorni fa a Calì, attorno alle 4 del mattino. L'automobile con a bordo Rincon è stata travolta da un autobus del trasporto pubblico. Secondo i media colombiani, Rincon era alla guida del veicolo, su cui c'erano quattro passeggeri.

Soprannominato il colosso ("El Coloso"), Rincon è stato una delle star della nazionale colombiana ai mondiali del 1990 in Italia, come anche perno del gruppo che si è qualificato per tre mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998).