Dal Kinder alla salmonellosi, scoperti 150 casi in Europa

ARLON - In Europa 150 persone non hanno avuto la sorpresa che si aspettavano. Dopo aver mangiato del cioccolato Kinder prodotto nello stabilimento belga di Arlon sono infatti stati toccati dalla salmonellosi. «È un focolaio multinazionale».

La denuncia è partita dal Regno Unito e presto svariati Paesi hanno lanciato l'allarme, tra cui Italia, Francia e Svizzera. Centinaia di tonnellate di cioccolato prodotto dall'azienda di Ferrero sono state ritirate dal mercato. A circa una settimana dall'allerta generale, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha riportato che all'8 aprile erano stati scoperti in dieci nazioni, di cui nove europee, 150 casi di salmonellosi. Di questi, 119 sono stati confermati e 31 sono stati classificati come «probabili».

In un comunicato dell'Ecdc viene spiegato che il primo caso risale al 21 dicembre, ed era stato rilevato nel Regno Unito. A questo era seguita la scoperta del batterio della salmonella in una cisterna contenente il latticello nello stabilimento di Arlon. Quindi Kinder aveva implementato alcune misure igieniche e aumentato il controllo e i test dei prodotti e dell'ambiente di lavorazione. Effettuato un nuovo sopralluogo, non era più stato riscontrato il batterio e la distribuzione del cioccolato era ripresa normalmente in Europa e in tutto il mondo.

Poi, per cause che le indagini dovranno stabilire, si è sviluppato quello che l'Ecdc ha descritto come un «focolaio multinazionale», che dopo il Regno Unito (65) ha toccato Belgio (26), Francia (25), Germania (10), Irlanda (15), Lussemburgo (1), Paesi Bassi (2), Norvegia (1), Spagna (1) e Svezia (4). Nella maggior parte dei casi, che riguarda soprattutto bambini sotto i dieci anni, è stato necessario un ricovero in ospedale. Nessun caso è stato rilevato in Svizzera.

«È necessario identificare la causa principale, i tempi e i possibili fattori alla base della contaminazione, compresa la valutazione della possibilità di un uso più ampio della materia prima contaminata in lavorazioni di altri impianti». I richiami lanciati in tutto il mondo dovrebbero ridurre il rischio di ulteriori infezioni. «Tuttavia, poiché la tipizzazione molecolare non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, i casi potrebbero non essere rilevati».