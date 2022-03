Sale sul treno e resta folgorato: 14enne in coma

TORINO - Doveva essere un gioco, si è rivelato un gesto potenzialmente fatale. Un 14enne è salito sul tetto di un treno merci e ha toccato i fili dell'alta tensione. È caduto e ha avuto un arresto cardiaco, ora si trova in coma farmacologico. Le sue condizioni sono critiche.

È successo in una cittadina nella periferia di Torino. Verso le 17 di domenica, un adolescente, ignorando ogni sicurezza e i cartelli che richiamano l'attenzione sulla pericolosità dei fili dell'alta tensione, per gioco è salito su un treno merci fermo. Folgorato, è caduto terra e ha perso conoscenza. Il suo cuore si è fermato. I soccorsi allertati, un elicottero del 118 lo ha trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico del capoluogo piemontese.

Come riportato da La Stampa, il 14enne versa in condizioni critiche ed è ricoverato nel reparto di rianimazione, in coma farmacologico. A parte una costola rotta, non sono state rilevate fratture interne.

Su Facebook una ragazza che si trovava con lui ha raccontato l'accaduto. A chi le ha fatto notare la pericolosità del gesto ha risposto: «Sarei curiosa di sapere cosa facevate voi a 14-15 anni. Tutti bravi a giudicare».