Forte scossa a Fukushima, è allarme tsunami

FUKUSHIMA - Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito Miyagi e Fukushima ed è stato percepito anche a Tokyo. L'agenzia meteorologica giapponese ha emesso un allarme tsunami.

A 60 chilometri di profondità al largo di Fukushima, si è verificata una scossa di terremoto. Come riporta la Japan meteorological agency, il terremoto è avvenuto alle 23:36, ora locale. L'Agenzia ha anche emesso un'allerta tsunami per tutte le prefetture che si affacciano sulle coste orientali del Giappone. A Miyagi sono previste onde alte un metro, mentre in tutte le altre località non dovrebbero superare gli 0,2 metri.

Sul profilo suo Twitter l'Agenzia ha comunicato che «lo tsunami colpirà ripetutamente. Si prega di non entrare in mare o avvicinarsi alla costa». Non è ancora chiaro se la scossa di magnitudo 7.3 abbia causato danni. Ma è stata percepita fino a Tokyo ed è risultata abbastanza lunga. Solo nella capitale, 600mila abitazioni sono tuttora senza elettricità, mentre in tutta la nazione sono circa due milioni.

Interpellato dalla stazione televisiva Nhk il professore dell’università di Tokyo e ricercatore Naoshi Hirata ha spiegato che non ci sono ancora informazioni esatte sulla fonte, «ma dalla profondità potrebbe essersi trattato di un terremoto vicino al confine con la placca del Pacifico in subduzione o all'interno della placca stessa». Ha affermato, poi, che in quell'area l'attività sismica è stata piuttosto regolare nel tempo, da quando, undici anni fa, una scossa di magnitudo 9.0 aveva colpito il Paese.

Keystone