Il corpo senza vita dell'escursionista disperso sui monti sopra Valmadrera è stato recuperato nel pomeriggio

VALMADRERA - È stato ritrovato nel tardo pomeriggio di venerdì il corpo senza vita dell’escursionista milanese di 88 anni disperso da giovedì sui monti di Valmadrera, in provincia di Lecco.

Per tutta la giornata le squadre del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana, insieme a Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco hanno continuato le operazioni di ricerca, perlustrando a fondo sia la parte più in basso, sia quella in quota del monte Moregallo, dove c’erano stati gli ultimi avvistamenti. Gli elicotteri di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza hanno sorvolato l'area ad ampio raggio; le squadre sono state portate in quota per ridurre i tempi d'intervento.

Il cadavere è stato quindi individuato dall'alto in un canale molto impervio.

CNSAS Lombardo