Incendio su una nave di linea, i passeggeri sono stati evacuati

ATENE - Un incendio è scoppiato su una nave di linea battente bandiera italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. Lo rende noto la polizia portuale greca. Al momento non risultano feriti.

Passeggeri evacuati - La nave Euroferry Olympia della Grimaldi Lines su cui si è verificato l'incendio è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo. Lo apprende l'ANSA da fonti della Guardia costiera italiana che fin dal primo momento dell'incidente è stata in contatto con quella greca, che ha coordinato i soccorsi. «Il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave» e tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati sul posto, secondo la stessa fonte. L'incidente si svolge al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

Fiamme a nove miglia dalla costa - L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nel rogo. L'incendio è avvenuto a circa nove miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. Le 288 persone a bordo sono state tutte messe in salvo con i mezzi di salvataggio della nave stessa.

La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l'intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei.

Tutti in salvo e incendio spento - Passeggeri e membri dell'equipaggio sono tutti in salvo sull'isola greca di Corfù. Lo si apprende da fonti italiane secondo le quali l'incendio sarebbe stato spento. Un passeggero con problemi respiratori è stato portato in barca a Corfù, ma le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.

Fiamme partite da una delle stive - Secondo le prime informazioni, l'incendio sull'Euroferry Olympia sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. L'equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l'incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l'impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave.

REUTERS