Camion cisterna si ribalta sull'autostrada A1 e prende fuoco

MELEGNANO - Un grave incidente ha avuto luogo questa mattina alle 6.30 sull'autostrada A1 in Italia, tra Lodi e Melegnano.

Un camion cisterna carico di farmaci scaduti che procedeva in direzione di Milano è finito di traverso alla carreggiata dopo essersi ribaltato e ha preso fuoco. Il conducente, un uomo di 47 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Melegnano. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Non è chiaro il coinvolgimento di un'auto nell'incidente.

La nebbia presente sulla zona ha ostacolato le operazioni di soccorso. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco solo intorno alle 9. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: il principale asse stradale verso sud è chiuso e serviranno ore per rimuovere lo scheletro incenerito del mezzo pesante. Sono stati individuati percorsi alternativi per aggirare l'area dell'incidente ma si segnalano code di alcuni chilometri in entrata e in uscita da Milano.