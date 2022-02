Ragazza violentata in un locale del Varesotto

GALLARATE - Un giovane di 23 anni è stato fermato dalla polizia a Gallarate (Varese), con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 19enne, aggredita nei bagni di un bar poco più di una settimana fa.

A quanto emerso, la ragazza era arrivata nel Varesotto in compagnia di alcune amiche per passare una serata nel locale. Secondo quanto ricostruito dalla testimonianza delle ragazze, che verso le tre del mattino hanno raggiunto gli agenti intenti a fare un controllo nel locale, il 23 enne si era intrattenuto vicino ai bagni a chiacchierare con la vittima, per poi spingerla in una delle toilettes e chiudere dietro di sé la porta a chiave.