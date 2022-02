Camionista ubriaco distrugge trenta auto e dà fuoco a una casa

FÜRTH - Ubriaco e al volante. Ha danneggiato più di trenta auto e causato un incendio in una casa. L'autista del camion che ha lasciato dietro se un centinaio di metri di devastazione è rimasto ferito e con lui altre due persone sono finite in ospedale con leggere contusioni.

Auto in fiamme, la facciata di un edificio annerita, «una devastazione che ha del mai visto». I cittadini di Fürth, con i pompieri e gli agenti della Media Franconia sono rimasti interdetti e scioccati quando ieri sera alle 19:00 un 50enne al volante di un mezzo pesante ha bruciato un semaforo e si è scontrato contro un'auto. Come riporta il Blick, invece di fermarsi, l'autista, che è risultato positivo all’alcol test, avrebbe premuto sull’acceleratore e devastato tutta una via. Al suo passaggio, 31 auto sono rimaste danneggiate e la facciata di un edificio residenziale è andata in fiamme.

Sulla via erano presenti due pedoni, che sono rimasti coinvolti nell'incidente e hanno riportato ferite lievi. Anche l'autista non ne è uscito illeso. Un portavoce della polizia ha affermato di non aver mai visto un disastro simile e che il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore: «Si può solo immaginare per ora la forza con cui il camion è arrivato. Ha spinto i veicoli, che sono andati in fiamme, contro la casa». L'uomo è stato arrestato e oggi comparirà davanti a un giudice istruttore.

In der Hardstraße in #Fürth kam es heute gegen 19 Uhr zu einem schweren #Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt hat. Einige Pkw fingen dabei Feuer.

Feuerwehr @BFFuerth und #Rettungsdienst sind weiterhin im Einsatz. pic.twitter.com/gGVWXBUFve — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) February 8, 2022

Afp