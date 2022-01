I rapper Baby Gang ed Ezza in manette a Milano con l'accusa di rapina

MILANO - Sono finiti in manette questo mercoledì i giovani rapper milanesi Baby Gang (vero nome Zaccaria Mouhub) ed Ezza (Amine Ez Zaaroui), l'accusa è di rapina plurima. Con loro è stato arrestato un terzo ragazzo, che sarebbe loro complice.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera le rapine, che sarebbero almeno quattro, sono avvenute a ridosso dell'estate 2021.

Tre di questi a Milano, a ridosso delle Colonne di San Lorenzo molto frequentate dalla giovane movida e recentemente teatro di disordine di vario tipo. In quei casi, vittime erano dei ragazzi ai quali il gruppetto ha rubato, a suon di schiaffi e pugni, le collanine d'oro.

Il quarto, invece, in provincia e per la precisione a Vignate (MI) dove lo stesso Baby Gang - che si trova cautelativamente in carcere - aveva puntato una pistola per farsi consegnare auricolari e 130 euro in contanti.